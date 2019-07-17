全球經貿戰：傳美日9月簽「小型」貿易協議

外國傳媒引述消息報道，美國總統特朗普及日本首相安倍晉三將於今年9月會晤，屆時簽訂一份只涉及農業及汽車的「小型」美日貿易協議。這協議可能包括日本開放更多美國農產品進入日本市場，以換取美國不對日本進口汽車加徵關稅。消息人士亦稱，美國希望能出口更多牛肉及豬肉。



報道指出，若達成協議，對安倍晉三而言將解除汽車關稅的壓力，對特朗普而言亦可獲得美國農民支持，有助2020年總統大選。



不過，日本政府內部人士表示，在日本7月21日參議院大選前，貿易談判不會有大突破，亦強調談判隨時有變。

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