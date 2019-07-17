【市後重點睇】英鎊曾跌穿1.24關　道期靠穩

美匯指數企97.3；圓匯報108.2；英鎊兌美元一度跌穿1.24關，低見1.2382，最新報1.2409；歐元守1.12水平。港匯處7.81水平。在岸、離岸人民幣小幅回升至6.87。金價反覆企1,404美元，布油報64.59美元，紐油報57.72美元。道指期貨升23點。



●市後關注點

-16:30 英國6月零售物價指數、消費物價指數(CPI)

-20:30 加拿大6月CPI；美國6月新屋動工、營建許可

-22:30 美國上周EIA原油庫存變動



●港股結束5連升，恒生指數全日收跌26點或0.09%，報28,593點，主板成交僅600億元。憧憬內地推出扶持政策，汽車股全線做好，華晨中國及吉利汽車分別漲4.8%及3%。https://bit.ly/2NWoY5H

-異動股：洗倉股再急彈，承興狂飆近6成。

-可換股債券擬定新還款時間，中國優通午後復牌先升後挫。



●A股三大指數收市個別發展，滬綜指全日跌5點或0.2%，報2,931點；深成指收報點9,302點，升18點或0.2%；創業板指升4點或0.32%，至1,550點。https://bit.ly/2XP3Qhj



●亞洲股市：日股收跌66點，軟銀挫逾2%。https://bit.ly/2NWeVxq



●歐洲三大股市指數偏軟，英國富時100指數跌0.1%，報7,564點；德國DAX指數跌0.2%，報12,402點；法國CAC指數跌0.1%，報5,610點。



●【即市分析】

-創科真係有力再上？https://bit.ly/2XQrV7D

-金碟股價築底需時。https://bit.ly/30EzjV9

-壹傳媒股價急挫近7%。



●【fb直播】港股悶局，有咩投資工具幫到手？https://bit.ly/2YXQKQa



●【大行報告】瑞信升騰訊目標價，睇好次季業績。https://bit.ly/2GfrE8d



●【股匯攻略】日圓交叉盤反覆向下。https://bit.ly/2YacxHf



●【名家貼士】李偉傑：內需推動蒙牛可吼。https://bit.ly/2XSpe5n



●華夏動漫：料深圳動漫節為公司帶來利潤。



●騰訊旗下鬥魚赴納斯達克掛牌，下限11.5美元定價。



●瑞銀：警惕月底聯儲減息後，股市恐「反高潮」。



●中美貿戰惡果浮現！印尼大型紡織商債務違約。



●資深債市專家警告：聯儲減息不值得慶祝。



●ING彭藹嬈：中國減持美債料僅資產配置重整。



●尋找發達股！他7年前睇中茅台，如今呼籲買...



●新盤部署：

-大潭道45號樓書上網，提供7座逾四千呎洋房。

-【多相】香港瑰麗府邸複式三房，意向月租160萬。https://bit.ly/2XHTLYm



●經濟前景欠佳，6月香港甲廈新租出面積按月減63%。

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