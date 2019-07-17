m18講場：小米開旗艦店　除咗夠大仲特別在...

小米集團(01810)董事長雷軍一直標榜集團唔係硬件製造商，而係一家互聯網生態公司，近年仲好熱衷開實體店，喺2017年曾經豪言3年內小米之家店舖數量要增至1,000間。日前集團喺西安開設咗全國第5間旗艦店，「米粉」會否好奇，普通小米之家同旗艦店有咩唔同呢？



同一般只有100至200平方米嘅分店唔同，旗艦店面積當然夠大，普遍超過500平方米，有更多空間擺放產品供顧客體驗，展示產品種類達400至500款。



近年集團大力發展物聯網產品業務，所以旗艦店亦有出售更多智能家居產品。要知道，小米幾乎所有智能家居產品都可以用語音聯網操作，所以行入旗艦店，「米粉」就可以用電視控制吸塵機、或者叫個喇叭開燈，試下集團一直sell嘅「萬物互聯」。



作為華南地區最大門店，深圳小米旗艦店面積約650平方米，係小米全國第一間開業嘅旗艦店，亦係唯一一間設有互動購物牆。該店店長劉偉話，旗艦店服務範圍較廣，佛山及東莞店甚至有唔少香港嘅客人都會過來，周末日均客流可以高達6,000人，閒日亦有逾2,000人次，所以特別整幾個屏幕畀客人自助購物。



線上商城同門店標價一樣，咁客人又點解要山長水遠去分店購物呢？佢就解釋，門店同線上商城有相互導流作用，例如早前集團進軍大型家電市場，推出冷氣機、洗衣機等，有唔少客人都會先去店內試用下再考慮買唔買。除此之外，旗艦店仲會間中舉辦活動，又設有小米金句牆畀鍾意影相嘅「米粉」打卡，都算係一個朝聖地吧。



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