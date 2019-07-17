【fb直播】港股幾時破悶局？

港股連升五日後，市場再度憂慮中美貿易談判前景，大市周三(17日)回吐，最多跌242點，但其後拗腰跌幅收窄，全日大市波幅只有百餘點，成交進一步縮至僅600億元，港股幾時先可以走出上落市格局？



大行花旗估計，汽車行業去庫存情況持續，有利板塊走勢，獲股東增持的華晨中國(01114)最多升約6%，早前盈警的吉利汽車(00175)亦連升3日，股價有望轉勢？



中國恒大(03333)將舉行董事會考慮派發股息，股價曾急升逾8%，大行美銀美林亦調升部分內房目標價，板塊前景可以睇好？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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