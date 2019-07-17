金發局：社會運動對金融市場影響暫不大

香港金融發展局主席李律仁表示，近日香港社會運動不斷，但香港有自身金融優勢，不擔心短期內會造成很大影響，儘管近日市傳香港有不少走資情況出現，他指該局有向私人銀行等機構了解，沒有發現有關情況，但認為需留意往後情形。



他坦言，香港不少周邊城市亦相對開放，即使高資產人士多開一個海外戶口，亦是易事，認為運動長遠下去會影響投資者對香港觀感，甚或動搖其投資選擇，但相信投資者不會單純以狹窄角度去作考慮，該局會加強對外宣傳香港的整體情況，讓海外投資者進一步了解香港形勢。



新股百威亞太(01876)叫停上市計劃，金發局成員陳翊庭表示，擱置上市甚為可惜，但相信只屬個別事件，不少以孖展認購新股的投資者蝕多日孖展息，對於港交所研究改革新股發行的T+5機制，即研究縮短新股招股至上市之間的時間，她指該局5年前已就新股上市機制改革發出研究報告，大原則亦是縮短認購至上市時間。



她續稱，該局未來會深化香港目前的財富管理中心角色，針對網絡安全會做進一步研究，令用家在適當監管下，可防止受網絡攻擊。

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