全球經貿戰：華爾街最佳亞洲專家警告「中美今年無協議」

外國傳媒報道，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新表示，中國是不急於與美國達成貿易協議！



他表示，儘管中國第2季經濟增長降至27年最低，但實情是經濟並非如數字般那麼差。他說：「我上周在中國，大體上感覺到中國製造業減速，但另一方面，規模更大的服務業是極速增長，很可能為經濟提供活力。」



羅奇之所以被視為「華爾街最佳亞洲專家之一」，是因他出任摩根士丹利亞太區主席時，於2007年至2012年居住在中國，直至目前仍會時常與中國官員、商業代表，以及學者會面。根據他最近的交談，沒有察覺他們對貿易戰感到高度擔憂。他認為，目前的境況不會讓中國因憂慮經濟放緩，而對貿易協議作出強烈讓步，除非美國總統特朗普將貿易戰升級。



羅奇認為，中國應對經濟放緩的策略是有效的，而且仍有合適的策略空間繼續解決經濟下行問題，包括貨幣及財政政策。



至於貿易戰去向，他相信僵局會持續，今年內不會解決。他說：「雖然我不認為他們想拖，更不想對2020年美國總統選舉的結果下注，但他們肯定會希望，如果美國政府出現變化，就會減少對抗性，會更致力於恢復更多戰略夥伴關係。」



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