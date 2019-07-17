日韓貿戰激起民族戰！韓民擬「打擊」東京奧運

外國傳媒報道，隨着日韓貿易戰自7月4日起開打，目前絲毫沒有緩和，反而激起民族戰！南韓民眾「排日」情緒日漸高漲，發起抵制日貨、赴日旅遊，以及計劃去2020年東京奧運會「做運動」。有分析認為，一旦成真，會打擊日本2020年東京奧運會吸引4,000萬遊客的目標。



南韓傳媒報道，日本政府以二次大戰賠償問題為藉口，自7月4日起限制3項關鍵半導體原材料出口至南韓，顯然要打擊當地經濟，惹起南韓極為不滿。由於南韓在其他產業領域方面無法與日本抗衡，故民眾選擇抵制日貨及赴日旅遊等抗議。



數據顯示，2018年到訪日本的南韓人佔比24.2%，僅落後中國的26.9%，排名第二，故一旦南韓人擴大抵制日本，會對日本旅遊業帶來打擊。有旅行業界透露，今年7月8至10日期間，由南韓預約至日本旅遊的旅客人數銳減至平常的1/3。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

