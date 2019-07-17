中國債務水平上升　料對經濟構成負擔

中國第二季經濟增長放緩至6.2%，彭博引述國際金融協會報告指，中國企業、家庭及政府的債務總存量佔國家生產總值(GDP)比例，已經上升至303%，大約佔全球總債務的15%，反映內地政府金融風險管理工作正面臨挑戰。



報告指，今年內地第二季受中美貿易戰及人口老化因素拖累，令經濟實際增長放緩至紀錄低位，政府有機會引導信貸進入民營企業，亦會鼓勵國內消費情緒。



儘管內地過去大力金融「去槓桿」打擊影子銀行活動，行動亦開始見成效，但有不同部門的借貸會抵消其影響，經濟放緩亦加重債務對經濟的負擔。



澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，撇除通脹或通縮等因素影響，目前名義國內生產總值(GDP)增長目前約為8%，遠低於社會融資規模約11%的增幅，意味債務與GDP的比例勢會持續上升。



為防止經濟持續下滑，國務院上月表示，今年金融機構及行小微企金融債券規高達1,800萬元人民幣，遠超去年水平，同時加強投放製造業及服務業信貸。

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