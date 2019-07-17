金發局年內發表5份金融服務業發展報告

香港金融發展局(金發局)今日(17日)發表第六份年報，回顧財政年度2018年4月至2019年3月期間的工作。



金發局年內積極從事研究工作，並發表了5份對進一步發展香港金融服務業具有重大作用的報告。內容涵蓋船舶租賃、數碼身分及認識客戶平台、「環境、社會及管治」(ESG)策略、人壽保險以至強制性公積金制度等多個與金融服務業有關的範疇。



金發局主席李律仁指，樂見金發局向政府提出的多項策略建議取得進展。其中，金發局就提高公眾及投資者對ESG的認知所提出的部分建議，亦得到政府和監管機構的支持，並引起投資界廣泛關注。



他又指，金發局將在大灣區發展、創新及技術、保險、資產及財富管理、可持續金融，以及專業服務等領域開展更多研究，發揮香港作為國際金融中心的優勢。



此外，金發局亦透過籌辦及參與海外及本地推廣活動，致力推廣香港作為國際金融中心的地位，其中包括亞洲金融論壇、一帶一路高峰論壇、綠色及社會責任債券原則年度會員大會及會議、香港金融科技周和亞洲保險論壇等。



在人才發展方面，金發局繼續透過「業界人士講座系列」及旗艦活動「就業資訊日」，銳意為業界培育本地人才。



金發局2018/19年報可在金發局網頁www.fsdc.org.hk 下載。

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