歐洲經濟續弱！6月新車掛牌數目銳減7.8%

美國著名財經媒體彭博報道，歐洲汽車製造商協會(ACEA)周三(17日)公布最新統計數字顯示，6月歐盟新車掛牌數目大減7.8%，創去年11月以來最大跌幅。這意味着當地經濟表現仍乏善足陳，民眾勒緊褲頭。



今年5月，歐盟新車掛牌數微增0.1%，為9個月以來首度「正增長」，但6月受工作日較少(僅19個工作日，較去年同期減少2天)影響，新車掛牌數大幅下滑7.8%，至144.61萬輛。



不過，工作日減少並非解釋的理由，因ACEA數據顯示，6月歐盟數個主要市場新車掛牌數皆明顯下滑，法國、西班牙大減逾8%；德國、英國則分別減少4.7%和4.9%。由於今年上半年歐盟新車掛牌數下跌3.1%，令該機構要更改預測，由原先料2019年全年歐盟新車掛牌數增長1%，向下修訂至減少1%。



安永諮詢顧問公司汽車市場資深顧問Peter Fuss認為，今年下半年會是「艱難期」，預計未來幾個月歐盟車市仍缺乏動力。

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