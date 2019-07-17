來港意欲減？中資上半年工商舖大手成交額急瀉9成

根據美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年上半年工商舖大額成交之中，即價值1億元或以上的買賣，涉及中資買家的交易只有36.3億元，佔工商舖大手成交金額僅約8.4%，金額按年急挫91%。



今年上半年工商舖億元大手成交共錄約433.6億元(包括公司轉讓買賣)，當中涉及中資財團入市個案只有36.3億元，較去年上半年的403.2億元大跌逾9成，相對去年下半年的51億元，也下挫約29%。



分層寫字樓成為中資買家的主要目標，今年上半年相關買賣合共涉及逾22.7億元，該批成交均為港島區的甲級商廈，較為矚目的個案，包括一家內地發展商購入中環中心全層單位。新盤工廈也受內地資金追捧，黃竹坑工廈新盤VIGNATURE也錄得內地買家入市的個案。



美聯工商舖資料研究部研究主任陳浩璋表示，雖然今年上半年內地資金入市比率及金額按年大幅減少，但若以季度再細分，中資買家的佔比相對去年底其實已經逐步回升。他指出，去年第四季屬內地資金近乎「絕跡」工商舖的時刻，佔比一度低見2.8%，及至今年首季，比率已回升至5.7%，而第二季再進一步攀升至10.8%，但與2017及18年比較，這仍然屬於偏低水平。



美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，自從中美貿易戰展開後，內地加強資本外流管制，內地資金難以來港，令到中資財團入市個案大幅減少，而去年底更是股樓表現波動的時期，進一步影響投資市場氣氛，因而令到中資入市近乎「絕跡」。此外，內地大力提倡發展大灣區，令到其他灣區城市的吸引力增加；而與香港相比，其他大灣區城市物業價格較便宜，吸引部分內地資金轉到其他城市投資，赴港投資意欲因而減退。

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