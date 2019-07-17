【北水追蹤】淨流入近15億元　缺乏主攻目標

港股跌後回穩，收報28,593點，港股通成交額逾69.5億元，佔主板成交約11.5%，北水淨流入金額為14.94億元人民幣，已連續46個交易日錄得淨流入。



北水主力買入中國平安(02318)，其港股通錄逾1億元淨流入；香港交易所(00388)、華能國際電力股份(00902)及吉利汽車(00175)亦受追捧，分別獲北水淨買入約6,839萬元、5,428萬元及4,862萬元。



融創中國(01918)之港股通錄6,939萬元淨流出；綠葉製藥(02186)亦遭北水淨沽售5,380萬元。



近期受是非影響的承興國際控股(02662)周三(17日)股價反彈，惟其港股通仍錄逾2,310萬元淨流出；新城發展控股(01030)則錄得淨流入1,519萬元。



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