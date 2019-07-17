全球經貿戰：特朗普又威脅加關稅　中方這樣回應...

內地傳媒報道，美國總統特朗普周二(16日)稱，美國要與中國達成貿易協議，還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對價值3,250億美元的中國商品加徵關稅。



中國外交部發言人耿爽周三(17日)回應稱，中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，對經貿磋商始終抱有誠意。美方認為目前距達成經貿協議還有很長的路要走，中國有一句話正好可以作為回應：「千里之行，始於足下。」不管道路多漫長，只要邁開腳步堅定向前，總能到達終點的。希望美方能夠拿出決心和毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基礎上，共同努力，爭收取達成一份互利雙贏的經貿協議。



至於美方威脅加徵新的關稅，中方此前已經多次表明了捍衛自身利益的堅定立場。如果美方加徵新的關稅，無疑是給雙方磋商設置障礙，只會使達成協議的路更為漫長。

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