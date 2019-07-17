理財Campus：尋績優股悶市發圍

下月是公司發布業績的高峰期，而近日已有部分公司先行發盈喜，令股份一度被炒高。事實上，若然投資者可以預先發掘即將公布靚績的股份，隨時可以在悶市下賺個開。投資者不妨從盈喜股或有機會報喜的板塊出發，從中找尋績優股的線索！



●物業管理股具防守力

物業管理股中，雅生活服務（03319）及永升生活服務（01995）早已發盈喜，前者估計上半年公司的淨利潤較去年同期升逾五成，增長主因是管理面積增加，多元化增值服務所產生的收入上升，以致利潤大幅提升。消息發布後翌日，公司股價高開3.54%，當日最高見16.2元，及後兩日股價仍有上升動力。



而永升生活服務上半年的淨利潤，更預計較去年同期增加超過九成。消息發布後，翌日股價更炒高逾15%。



兩隻物管股均報喜，志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，相關板塊防守性強。由於這些公司收入穩定，亦有充足的現金流，即使中美貿易戰再激烈亦不受影響。她料，雅生活服務公布業績後有機會上升至18.5元，其他物業管理股亦有大機會於未來發盈喜，如中海物業（02669）及碧桂園服務（06098）等有可能追落後。但投資者要留意，一些已發盈喜股份已裂口高開，投資者要待股價回落才入市。



●水泥板塊強勢值吸納

建材及水泥股是另一盈喜大熱板塊，目前已有幾間公司發盈喜。當中，中國建材（03323）料上半年盈利按年升逾五成，主要由於公司公允價值大幅增加及水泥價格上漲、銷量增加。另外，西部水泥（02233）、金隅集團（02009）亦發盈喜，主要亦不外乎水泥價格上升所致。



麥嘉嘉解釋，在國家環保政策下，小型水泥廠被淘汰，市場整體產量因此下降，變相令水泥價格企硬。其他因素方面，每年六月份是內地傳統的「錯峰集中月」，即很多水泥企業會在這段時期停產或減產的月份，但水泥需求仍高企，因此水泥價格有上漲空間。最後，第一季普遍水泥股業績理想，即使第二季業績欠佳，相信上半年整體表現仍是理想。



受惠於上述因素，一些水泥股股價近日勢強，如華潤水泥控股（01313）月內企穩7元水平以上。海螺水泥（00914）月內亦有明顯升幅，相信未來同業發盈喜機會較大，投資者可考慮買入相關股份。



●機械器材股首季績佳

本月內已有幾隻機械器材股發盈喜，如三一國際（00631）料上半年淨利潤按年大幅增長，主要原因是煤機產品訂單大幅增加、大型港機收入大幅增長、拉動礦用車輛收入大幅增長等。另外，中聯重科（01157）亦於早前發盈喜。



他表示，相關行業第一季業績理想，相信會對上半年業績帶來正面影響。現時，投資者可考慮買入一些仍未發盈喜的機械器材股如濰柴動力（02338）。



●二線內房企料贏大市

利達首席投資策略師黃耀宗指，一些二線內房股有機會跑贏大市，因內地樓價飛升，當中珠海樓價升幅尤其明顯，主力於該區拓展房地產的發展商的收入料大增。



另外，部分內需股增長未有受經濟放緩及貿易戰影響，其產品需求依然強烈，如汽車售後服務股份中升控股（00881）及永達汽車（03669）等。



至於奶類股份增長再度回復，加上中美貿易戰令中央將重點放在內需股方面，故有機會成發盈喜熱門板塊。



●汽車業競爭激烈不宜沾手

投資者尋找績優股，亦要小心弱勢板塊。志昇証券麥嘉嘉建議，汽車製造板塊如吉利汽車（00175）早於月初發出盈警。由於行業前景欠佳，主要是在中美貿易戰下，內地民眾亦對中國經濟前景憂慮，以致對汽車的消費意欲減少。



她另稱，在貿易戰下，內地要開放更多外資進駐中國，汽車品牌競爭更激烈，也令本地品牌售價被逼下調，影響收入。



利達黃耀宗則指出，由於全球經濟增速放緩、中國製造業不振及中美貿易戰等多項因素疊加，全球鋼鐵需求將在未來兩年持續疲弱。如鞍鋼股份（00347）受市場因素影響而發盈警，公司鋼材價格較上年同期有所下降，同時原材料價格的快速上漲導致生產成本上升。公司上半年淨利潤相比去年同期將錄得下降逾六成七。

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