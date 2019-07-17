全球經貿戰：繼華為後　美企開始抵制大疆

美國著名財經媒體彭博引述消息報道，有美國公司已宣布，將會停止與中國無人機製造商合作。



位於美國加州的無人機初創公司Cape Productions計劃周三(17日)通知客戶，將會停止售賣可兼容中國無人機的軟件，即用家就算擁有中國製的無人機，也無法操作，客戶包括美國部分警局。這對中國的大疆(DJI)來說是打擊，DJI是世界上最大的無人機製造商，多年來一直試圖平息對其產品可用於間諜活動的擔憂。



報道指出，美國公司最新的行動反映中美科技企業成為兩國關係轉差的磨心，一方面美國企業因供應鏈轉變而面臨成本上漲，另方面中國企業愈來愈受到美國質疑。



事實上，在華為遭遇美國抵制後，已傳出大疆是下一個目標之一，因其無人機佔據了美國市場。據悉，Cape的商業軟件用於每一架大疆無人機。該公司拒絕透露具體數量，僅表示已飛行超過150,000次，正使用相關軟件的客戶，將容許使用至合約期完結，據悉不會超過一年。



Cape將大疆列入「黑名單」後，將開始諮詢新客戶採用其他已受政府批准的無人機製造商，目前只有Skydio Inc。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/