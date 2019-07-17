財經法情：證監會告20人及機構進行虛假交易

香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)入稟香港高等法院控告20名人士及機構，指他們涉嫌在2016年3月29日至同年9月7日期間，就正利控股(03728)股份設定非真實價格及維持非真實價格水平，進行虛假交易，違反《證券及期貨條例》。



證監會要求法院下令禁止該批人士及機構處置有關資產，並委任管理人接管該些凍結資產，及將有關問題交易還原。



該20名答辯人為Isidor Subotic、David Subotic、Sasha Szabo、Ho Ming Hin、Sit Yi Ki、Lau Yik Kwan、Suen Man Simon、Lam Wing Ki、Tam Cheuk Hang、Eden Investments Ltd.、360 HK Ltd.、Das Capital Ltd.、Eastmore Global Ltd.、Eastmore Management LLC、Mighty Edge Ltd.、Coastal Management LLC、China Joint Funds Management Ltd.、Eastmore Holdings Ltd.、Current Trading LLC、及Boothbay Multi Strategy Fung, LP。



傳訊令編號：HCA1277/2019

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