瘋了！有交易所推比特幣升至10萬美元期權

投資者現在可以押注比特幣飆升至10萬美元！外國媒體報道，衍生品交易所LedgerX推出了一個看漲期權，若比特幣到2020年12月升至行權價10萬美元，投資者就會獲得回報。



截至周三，比特幣價格約9,351美元，離該行權價不足10分之1，這貌似不可能的漲幅使投資者觀望。然而比特幣在上輪升勢中，價格較年初上漲了兩倍多。



LedgerX執行長Paul Chou表示，明白10萬美元是一個很大的數字，但指出這個領域的很多人都記得比特幣1美元的光景，然後它達到了10美元，100美元、10,000美元；認為10萬美元的合同一點都不讓人驚訝。



Paul Chou又稱，資產在1,000萬美元到10億美元的機構客戶都表達了對新衍生品的興趣。

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