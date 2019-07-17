科技商機：物流界「老行尊」轉發科技財

香港物流業輝煌不再，但有剛踏入退休年齡的物流界「老行尊」，冀注入金融科技喚醒行業商機。物流平台FreightAmigo創辦人周國強接受東網專訪時稱，夥年輕科技專才拍檔，出售三個住宅物業套現創業，設立香港首個一站式物流解決方案平台，吸引全球廿多國客戶使用，短短兩年內便有望滾出8,000萬元商機。



周國強曾經於多間國際物流企業打滾超過四十年，發現傳統物流業工作繁複費時，浪費過多的人力資源去處理文書工作，單單向運輸公司要求報價有機會需時十天以上，拖慢行業發展步伐。



他認為，若然注入區塊鏈及大數據技術，可節省人手兼大幅提升效率。



儘管已有豐裕條件享受退休生活，他卻選擇夥拍另一創辦人謝凱澄，二人合共出售三個物業套現過千萬，並於2018年底正式開通結合金融科技的物流平台，有如「物流界格價平台」，為貿易企業提供國際貨運實時報價、預訂、報關、貨運保險，甚至與貸款機構合作，提供貿易融資等「一條龍」物流服務。



傳統物流公司員工規模約過百人，周國強指，該公司至今僅聘用十五名全職員工，大部分均為「九十後」或大學畢業生，並負責科技或市場推廣等工作，利用科技節省大量工序繁複的行政成本。



主要負責流程監控的謝凱澄指，平台可為客人節省八成報價時間，令客戶更專注自身業務發展。



她又透露，平台每季為來自廿個地區的客戶，提供四萬次實時報價，單月收入逾百萬元，而且每月均持續錄得雙位數增長。若撇除營運及研發平台成本，有信心未來一年的總收入達8,000萬元，並於2020年首季進入「回本期」。



周國強又指出，市場預料全球第三方物流市場整體收入，於2022年將會增加至約8萬億港元，反映未來幾年將有大量的新物流平台崛起，更不排除有中資「巨無霸」加入戰團，他期許具有國際視野的香港物流業，有望藉着科技大幅提升競爭能力。

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