【一手盤策略】白石角新盤朗濤多面睇！

居住於寧靜舒適的地方，實屬不少都市人嚮往的生活。最新部署推售的大埔白石角新盤──朗濤，為該地段前排臨海的壓軸新盤，不少單位外望優質海景，加上背靠翠綠山巒，正正讓住戶能夠從繁忙的都市生活中抽離。



雖然白石角位置自成一角，但生活以至交通配套亦成熟完善，隨着數年前天賦海灣I、II及III期，以至近年逸瓏灣I、II期陸續入伙，消閒購物配套愈來愈多。若然想有更多選擇，由朗濤出發，毋需1分鐘步程則可抵達香港科研重地–香港科學園，亦有不少飲食、購物、醫療選擇。



出外交通選擇方面，朗濤鄰近亦設有巴士及小巴路線連接就近的港鐵大學站，方便住戶穿梭港九新界；而經吐露港公路連接主要商貿區，例如中環及九龍站等亦僅需20多分鐘車程。



投資潛力亦屬不少買家關注的一環，項目鄰近香港科學園、香港中文大學，帶來一定租務需求。而想更詳細了解周邊配套及項目資料，馬上觀看影片吧！

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