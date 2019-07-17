【深度解構】中國提速「去全球化」　世界貿戰恐常態化

全球金融市場都盼望中美能達成貿易協議，惟根據經濟學家分析，目前世界正要經歷「去全球化」的全新變局，趨勢看似難以扭轉，最終將涉及每個人，與其奢望全球經濟能返回2017年同步增長，倒不如做好經濟變革的準備！



曾擔任美國石溪大學(SBU)助理教授、著名經濟學家，現為美國財經媒體專欄作家史密斯(Noah Smith)撰文指出，雖然很多人都憂慮美國總統特朗普發動貿易戰，會打擊全球貿易格局，但其實早在特朗普未當選總統的時候，全球貿易已開始放緩，目前中國的變革正改變全球大勢，「去全球化」行動亦正在展開。



【全球化漸衰落 貿戰恐常態化】

根據俗稱「央行之母」的國際清算行(BIS)研究顯示，全球出口佔世界國內生產總值(GDP)自2011年以來持續下滑。數據是粗略衡量每一美元貨物在國民經濟之間來回傳遞多少次，以創造一美元的經濟價值而得出。BIS將這變化歸因於出口商融資條件較弱，以及美元強勢。



史密斯指出，貿易倒退原因絕非BIS所述的那麼簡單，目前特朗普發動的貿易戰只是令下跌形勢提速。舉例來說，特朗普對中國進口貨品加徵關稅，涉及科技產品，背後受累的不只是中國，連提供原材料的南韓也會受累，結果是兩個經濟體遭殃，而特朗普加徵關稅，已促使一批企業將生產線遷出中國，下一步該些企業可能會因貿易戰的不明朗因素，索性將生產線遷回它們的「祖國」。再者，日本最近對南韓實施出口管制，反映貿易戰開始在全球「常態化」，加速威脅「全球化」。



【「去全球化」似乎不可逆轉】

更重要的是，中國不會滿足於「世界工廠」的角色，正設法減少對外倚賴，成為「自給自足」的經濟體，這又會對全球貿易系統帶來威脅。



自2000年起，中國成為全球貿易系統的「中心」，佔據着亞洲及跨地區貿易，但這對中國來說不一定是最佳的，因為單靠組裝產品而成為「世界工廠」是一門微利生意，而且很容易被其他國家取代，高端科技又不是掌握在自己手裏，中國工人又被壓榨，得到的回報甚低。於是中國開始覺得要自己製造高增值產品，這想法是理所當然的。



如是者，經過多年，目前中國認為是時機要建立自己的供應鏈，當美國禁止重要的科技零件、器材、軟件後，更讓中國明白倚賴全球供應鏈是多麼脆弱。事實上，「中國製造2025」的目標就是要將自給自足的程度提升至70%，這將會對美國、日本、歐洲，以及南韓企業帶來新競爭，並會改變全球供應鏈。



【要小心通脹突如其來】

美國智庫「美國外交關係協會」(CFR)經濟學家Brad Setser就曾表示，中國已經「去全球化」，並且有加速之勢，中國進口製造業產品的增長趨勢正在下滑，而且快過經濟增長放緩的速度，反映中國要自給自足。他警告，一個自給自足的國家供應鏈，可能比分布全球的供應鏈效率更低、更危險，至少這種趨勢有可能扯高通脹，稍有不慎更會引發戰爭。這是每個人都應擔心的。



【中國不急於達成貿易協議】

事實上，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新也表示，中國是不急於與美國達成貿易協議！



他表示，儘管中國第2季經濟增長降至27年最低，但實情是經濟並非如數字般那麼差。他說：「我上周在中國，大體上感覺到中國製造業減速，但另一方面，規模更大的服務業是極速增長，很可能為經濟提供活力。」



羅奇之所以被視為「華爾街最佳亞洲專家之一」，是因他出任摩根士丹利亞太區主席時，於2007年至2012年居住在中國，直至目前仍會時常與中國官員、商業代表，以及學者會面。根據他最近的交談，沒有察覺他們對貿易戰感到高度擔憂。他認為，目前的境況不會讓中國因憂慮經濟放緩，而對貿易協議作出強烈讓步，除非美國總統特朗普將貿易戰升級。



羅奇認為，中國應對經濟放緩的策略是有效的，而且仍有合適的策略空間繼續解決經濟下行問題，包括貨幣及財政政策。



至於貿易戰去向，他相信僵局會持續，今年內不會解決。他說：「雖然我不認為他們想拖，更不想對2020年美國總統選舉的結果下注，但他們肯定會希望，如果美國政府出現變化，就會減少對抗性，會更致力於恢復更多戰略夥伴關係。」

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