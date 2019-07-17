忘記道指27000點吧！美股若創此佳績　可能仲有排升

外國傳媒報道，不用將焦點集中在道指升穿27,000點或標指突破3,000點，因有更重要的「里程碑」必須關注！就是標指只要再升4%左右，今次「牛市」累積升幅就會高出2007年「牛市頂」的100%，類似情況歷史上只發生過3次，分別是1950年代、1980年代，以及1990年代。



歷史顯示，1956年2月8日美股牛市見頂，較對上一次1948年6月15日牛市頂高出191.6%；1987年8月25日牛市見頂，較對上一次1980年11月28日牛市頂高出139.7%；最近一次是2000年3月24日牛市見頂，較對上一次1990年7月16日牛市頂高出315.1%。



根據上述往績，好消息是沒有一次的升幅是止於100%。換言之，若標指成功再升4%，或預示着仍有向上空間。由於目前美股估值是僅次於2000年，為史上第二貴，因此，若以當年歷史來看，或預示着今次牛市遠未完結。因為1996年11月，標指已較1990年的牛市頂累升100%，當時的聯儲局主席格林潘斯更形容股市「非理性亢奮」，結果牛市癲到2000年！



當然，歷史不會簡單重演，但值得留意的是，目前美股雖然不便宜，但歷史顯示也未至於太癲。

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