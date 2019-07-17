新盤UPDATES︰大潭道45號樓書上網　OMA OMA原價加推

高價物業市道熱鬧，港島傳統豪宅區接連有新項目登場，而九龍區分層大戶亦續錄大額承接。



●Mount Nicholson推最後兩座洋房標售

超級豪宅市道熱鬧。會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第1期，剛上載新銷售安排，以招標形式推出12及20號屋，實用面積分別7,042與8,093方呎，屬項目最後兩座洋房。招標時間為7月25日上午10時至下午1時。



●新盤部署：大潭道45號樓書上網 提供7座逾四千呎洋房

據一手銷售資訊網資料，南區大潭道45號上載樓書，提供7座獨立洋房，樓高三層，實用面積由4,751至4,848方呎，各連同游泳池、花園及天台。其中面積最大為2號屋，附設約1,249方呎花園及約992方呎天台。



●天鑄第2期大戶售6829萬元

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，售出2座15樓B單位，實用面積1,708方呎，售價6,829萬元，呎價39,982元。



●KADOORIA連天台戶近8800萬沽 呎價5.58萬

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA售出嘉道理道129號7樓，實用面積1,576方呎，天台面積1,434方呎，成交價8,794.08萬元，呎價55,800元。成交紀錄冊顯示，買家可享16.75%的現金回贈優惠。



●新盤部署：OMA OMA原價加推50伙 平均呎價逾1.3萬

永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，原價加推全新價單第5號，共有50伙，包括開放式至兩房單位，並首次推出一房連儲物室戶，同時加推最後9伙開放式戶。

是次全部單位售價均在600萬元以內，平均實用呎價為13,359元。入場單位為第1B座9樓C室，售價為406.4萬元。



●耀爵臺1,848萬元沽 低2019年價單價近三成

據一手銷售資訊網資料，何文田耀爵臺日前以招標售出6樓單位，實用面積982方呎，成交價1,848萬元，實用呎價18,819元。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

