美銀警告聯儲減息礙盈利　道指期貨倒跌

外國傳媒報道，雖然美國銀行業績亮麗，但該行首席財務官Paul Donofrio在業績發布會上警告，聯儲局減息將打擊銀行的主要盈利引擎。其言論影響投資氣氛，道指期貨現倒跌11點。



該行4月預計，2019年淨利息收入增長會由去年的6%放緩至3%，Donofrio現時預計，升幅會再放緩至接近1%。



他表示，若利率平穩，2019年淨利息收入會按年升約2%，但按目前情況來看，估計聯儲局年內會減息兩次，並在7月開始，令淨利息收入恐降至僅升約1%。



該行早前公布，今年第2季淨利息收入增長3%，至122億美元，略低於市場平均預期的123億美元。不僅美銀，摩根大通、富國，以及花旗的淨息差亦按季下降。

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