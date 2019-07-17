【產經專題】5G來臨拖長換機周期　內地手機出貨量料續放緩

內地科技資訊網站中關村在綫發布《2019年上半年內地手機市場報告》指出，經濟大環境差勁，以及第五代流動通訊(5G)時代將至，延長了內地消費者更換手機的周期，估計今年上半年內地智能手機出貨量將持續放緩。有市場調研機構更預期，今年全年內地手機出貨量更會出現負增長，不排除下半年有中小廠商被迫退出市場。



報告認為，今年上半年未出現明顯的刺激增長因素，故此內地整體智能手機出貨量仍將保持低迷。而究其原因包括有︰



一、在經濟大環境差勁下，產業上游投資和生產意願降低，導致企業聯動投資疲弱的惡性循環；

二、手機行業市場增長接近飽和，經濟大環境差勁促使消費者延長換機周期；

三、手機硬件功能創新度不高，消費者對換機倚賴性愈來愈小；

四、5G時代來臨，在一定程度上導致消費者延遲換機。



報告引述市調機構Canalys的數據稱，內地今年首季智能手機總出貨量僅8,800萬部，是6年來表現最差，估計第二季的總出貨量持續放緩。不過，隨着工信部於6月份發放5G牌照，各大廠商紛紛發布新5G手機的推出，期望能提振內地智能手機市場。



然而，另一家市調機構IDC中國智能手機領域研究經理王希估計，中國今年5G手機的出貨量僅約40萬部，意味中國智能手機整體出貨量今年仍是下跌態勢，區間在負個位數。另一家市場調查機構TrendForce分析師黃鬱琁則預測，今年全年全球5G手機出貨量將在500萬部左右，滲透率僅佔整體手機出貨量0.4%。



宏滙資產管理及投資策略總監林嘉麒表示，雖然內地多隻5G手機下半年登場，但預計是商用或一線城市的用戶佔多，換機數目只會平穩地增長。反而，正如中國工信部早前所預計，明年才是內地民眾轉用5G手機的高峰期。



他認為，今年上半年內地4G手機銷售放緩，主要是跟經濟以至消費氣氛有關，加上近期新推的新款手機跟以往的沒有太大突破，未能吸引消費者轉換。若然如中國移動(00941)早前所指5G手機月費有機會較4G月費更低的話，便會吸引大量用戶轉用5G手機。



若比較各5G手機製造商的競爭力，當前以華為及中興通訊(00763)走得最前，其他手機商如OPP0、vivo以至小米及蘋果公司都被比下去，料兩公司會搶得最多5G手機買家。



無論如何，內地第一波5G手機出貨潮將至。據中國質量認證中心官網信息顯示，自六月以來，內地共有8款5G手機獲得3C認證，其中，華為佔據4款，中興、OPPO、vivo、一加各一款。本月底，華為將率先在深圳正式對外發布首款5G智能手機Mate 20X。而vivo、OPPO等也在此前明確表示，將在第三季發布5G手機。



另外，今年以來，華為、OPPO、vivo已經穩坐內地手機市佔率前三位，但這並不意味着行業競爭的減弱。主流手機品牌零售價由約3,000元人民幣(下同)回落至2,000元。目前，中國手機市場新一輪性價比之戰已經打響，那些規模屬於中小型的小品牌生存空間被進一步壓縮，在下半年，不排除部分廠商會被迫退出市場。

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