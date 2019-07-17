看不透經濟良莠！美鐵路巨企舵手：我職業生涯中最困惑時刻

外國傳媒報道，美國3大鐵路集團之一CSX行政總裁James Foote警告，以該公司的付運量來看，美國經濟前景看似暗淡，而且開始感受到中美貿易戰影響的負面影響。



他說：「今年全球及美國經濟狀況並不尋常，最少可以說已影響到我們的載貨量，你可以看到我們是每周披露。目前的經濟背景是我職業生涯中遇到最令人費解的其中一次。」



Foote在鐵路業界工作逾40年，於2017年起出任CSX行政總裁。該公司周二(16日)公布了令人失望的第2季業績，並削減全年收入預測，估計全年收入最多跌2%，有別於之前預測升1至2%。



事實上，根據卡斯貨運指數(Cass Freight Index for Shipments)，美國6月貨運量(包括貨運、鐵路、航空、船運)按年大跌5.3%，5月亦下降了6%，已連續7個月下降。單就鐵路貨運來說，美國鐵路協會(AAR)指出，6月總體運輸量按年下降6.3%，合計上半年跌3.2%。

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