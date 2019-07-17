【地產專題】「超低價」翻拍銀主盤　67萬已經可以做業主？

香港土地供應短缺，上車私人住宅樓價已升至數百萬元，但市場剛現低於百萬元的住宅物業成交。元朗祥降圍一個雙號2樓連天台納米銀主盤，實用面積僅105方呎，附設同面積的天台，屬近年較罕見的迷你戶，拍賣開價60萬元，搶高至67萬元沽出，呎價6,381元。



上述單位早前曾以78萬元拍賣沽出，惟買家最終撻訂，其後以80萬元翻拍，但未能售出，再劈價至60萬元重新推出。是次成交價較當時低11萬元或約14%。據了解，該單位獲3組來自元朗及外區的買家出價，而成功購入單位買家為附近住客。市場估計單位月租約4,000至5,000元，以此計算租金回報達約7至9厘。



上述物業4月時曾連同區內錫降圍單號一個單位一併推出，該單位實用面積140方呎，開價63萬元，同樣獲3組買家爭購，並以66萬元賣出，呎價4,714元。由於錫降圍位置較佳及單位較新淨，因此在首次推出時已沽出。



至於住宅「超低價」拍賣放盤並不多，部分為另類物業。位於北角南方大廈低層J室，實用面積372方呎，由銀主推出四分之一業權，下周以開價50萬元拍賣，而該單位估值約460萬元。而佐敦廟街雙號唐樓一個高層單位，實用面積131方呎，連租約亦以98萬元開拍，呎價7,481元。



事實上，近期成交價「超低」物業，大多為非住宅用途。近月拍賣場熱賣的天台物業。如土瓜灣的馬頭圍道雙號住宅天台，實用面積95方呎，將以26萬元推出，呎價2,737元。而葵涌貴豐工業大廈的天台，亦以50萬元推出，以實用面積390方呎計算，呎價1,282元。該單位曾以55萬元推出，現減價約9%再拍。



今年有多個天台物業連環售出，大部分做價低於「一球」。位於深水埗福華街單號的兩個天台亦先後售出。其中面積較大的C號天台，5月時以32萬元拍出，略高於開價29萬元，而面積較小的B號天台，其後亦以20萬元易手，呎價2,667元。



而新界迷你農地亦受市場追捧，做價更低水。兩幅位於大網仔附近的農地，地段面積871.2方呎，上月以一口價8萬元成功售出，呎價約92元。兩幅地分別坐落在山邊及河流中間，估計難作耕作用途，故做價較低。



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