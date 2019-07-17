樓價UPDATES：業主願減價　東環4年僅賺近9%

近期二手交投減慢，部分業主願減價出貨，東涌東環有業主持貨約4年多，賺幅不足9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●銅鑼灣雋琚極高層C室，實用面積439方呎，屬兩房一廁間隔，以3萬元租出，呎租68.3元，租客為外籍人士。若以業主2017年購入價1,364萬元計，回報率約2.6厘



●近月二手豪宅交投減慢，但做價仍保持平穩。西半山蔚然中層B室以5,866萬元登記售出，以實用面積1,589方呎計，呎價36,916元。上址為原業主於2011年以4,877萬元購入，8年帳面賺989萬元，升值約20%。



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九龍區



●市區細價屋苑，成交步伐明顯加快。牛頭角淘大花園本月已錄最少4至5宗買賣，包括L座中高層8室，減價60萬元，以540萬元轉售，以實用面積285方呎計，呎價18,947元。



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新界區



●東涌東環錄低價成交，該盤3A座高層9室三房戶，實用面積572方呎，去年曾叫價850萬元放售，今年5月「放匙」可睇樓，並降價至750萬元，近日再減至722萬元沽出，呎價12,622元，低市價約15%。原業主持貨約4年多，帳面僅升值59.2萬元，升幅約8.9%。



●大圍名城1期5座中層ND室，實用面積741方呎，以三房包括套房間隔，以3.1萬元租出，呎租41.8元，新租客為4名內地學生。若以2019年購入價1,350萬元計，回報率約2.8厘。



●粉嶺牽晴間錄本月首宗買賣，一個2座高層D室兩房戶，實用面積384方呎，原叫價595萬元，僅輕微減價5萬元，獲買家以590萬元購入，呎價15,365元屬理想水平。



●沙田翠華花園本月成交同樣疏落，但呎價則再撲兩萬元。該盤C座高層單位，實用面積215方呎，獲買家以423萬元承接，呎價19,674元。

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