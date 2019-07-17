古兜控股夥中國奧園開發旅遊項目

古兜控股(08308)公布，與中國奧園(03883)子公司廣東奧園訂立合作協議，雙方將合作規劃、開發，以及經營位於廣東古兜溫泉綜合度假村內的旅遊物業。



根據合作協議，古兜將就合作項目提供五幅位於古兜溫泉綜合度假村內的土地，合共佔地6.78萬平方米，預期總樓面面積5.43萬平方米。據獨立估值師於2019年3月31日的估值，土地估值約1.47億元人民幣(下同)。



廣東奧園將負責為建築、結構開發、建造及管理提供資金，根據每平方米建造成本約6,300元計算，最大投資金額為約3.43億元。開發項目將包括住宅單位、零售單位、停車位及相關的其他設施，古兜將申請將獲批用途由當前的住宿及餐飲用途，變更為商業及金融用途以與擬定開發計劃相一致。



古兜及奧園將依照各自為開發項目所作的投資，以30%及70%比例攤分項目收入。古兜控股主席兼行政總裁韓志明表示，引入廣東奧園參與開發項目，令集團有更充裕的資金促進未來的戰略規劃，期望憑藉中國奧園於物業開發及文化旅遊方面擁有的專業知識，可帶來良好的協同效應。

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