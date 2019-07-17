快揭秘！北韓恐遭遇1997年大饑荒後　最嚴重經濟衰退

美國著名財經媒體彭博報道，美國制裁對北韓領袖金正恩的打擊有多大？就是該國經濟恐陷入已故前領袖金正日執政時期的洪水、乾旱，以及大饑荒災難以來最糟糕境況。金正日時期的災難據估計，導致北韓多達10%人口死亡。



報道指出，定於7月晚些時候公布的南韓央行有關北韓年度報告，將重新審視美國總統特朗普對北韓施壓舉措的影響。首爾國立大學經濟學教授Kim Byung-yeon表示，雖然北韓官方的統計數據孤立、保密，且稀少，增加了預估難度，但其經濟去年很可能萎縮逾5%。



他直言，只要制裁措施仍存在，時間就站在美國一邊。制裁是將北韓引入談判的最有效手段，所以如果在無核化方面沒有取得重大進展，就不應該取消或放寬制裁措施。



至於北韓經濟萎縮5%有何意思？這意味國際社會對其貿易的限制，使該國處於1997年以來最薄弱的經濟水平。1997年，被孤立的北韓受金正日政策失誤影響，同時經歷一場極其可怕的大饑荒，一些脫北者甚至報告了「同類相食」的傳聞。



未計2018年，南韓央行估計，北韓經濟在2017年萎縮3.5%，意味經濟規模大致與美國佛蒙特州相當。南韓央行負責北韓經濟增長數據的官員Park Yung-hwan未對最新估算置評，表示該項工作仍在進行中。

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