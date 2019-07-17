財經評論：闢土增地舉步艱　樓市泡沫白熱化

反修訂《逃犯條例》風波不斷發酵，連串示威衝突不但影響百業民生，立法會癱瘓，官民關係緊張，眾多經濟民生議案都審批無期。倘香港繼續內亂內耗，百事不成，任由如經濟毒瘤的房屋政策問題惡化，只會繼續蠶食競爭力，樓市泡沫極端化，最終將演變成一場無法挽救的巨災！



回歸以來，香港樓價倍數升。若經濟持續發展並創造價值，樓價升勢自可獲得支持。偏偏這些年香港經濟發展緩慢，非金融即地產的經濟結構單一問題長年未獲正視。○三年沙士一役後，香港經濟靠內地旅客支撐，樓價在政府減少房屋供應及人口增加下反覆向上，而○八年金融風暴後持續十年低息環境，更造就大量熱錢炒作，即使政府施以「辣招」應對，至今樓價尚處接近歷史高位，嚴重脫離市民負擔能力，房屋問題日益嚴重。



正正由於這十多年樓價反覆上升，資產增值的財富效應，對建築、消費、金融等經濟環節起到重要的支持作用。可如今情況出現劇變，在外有中美貿易戰，嚴重損害出口貿易等行業；在內修例風波港府連番處理失當，激化社會矛盾，零售和旅遊業步入寒冬。一個月內先後有兩家大型新股打退堂鼓，財神爺過門而不入，就連金融業亦已響警。



經濟不景，資產價格有序調整本是市場正常現象。可是，香港樓價依然高居不下，皆因可見的未來，新供應嚴重不足，全球央行更醞釀減息潮。經濟轉差而樓價高企局面持續的後果，乃市民收入下跌，但住屋負擔卻有增無減，生活變得百上加斤；企業生意不景，但物業成本降不下，慘淡經營甚至關門大吉；租戶承租能力下降，拖低投資物業回報率，影響固定收入和投資物業的再融資能力。凡此種種，皆會削弱香港經濟的抗逆能力。



更深遠的影響，乃已被標籤為失德的港府，未來在推動加快農地轉換或與私人發展商合作發展新界土地等問題上，必然又會遇到不少道德爭議。港府已表明絕不輕易放棄造價逾六千億港元的填海計劃，若強硬推行，只會再次引來社會激辯，牛鬼蛇神又可乘機搞風搞雨唯恐天下不亂，社會不得安寧之餘，長遠的闢土增地問題無法實現，土地資源限制嚴重制約經濟發展，香港還有遠景可言嗎？



亂局當前，回歸以來歷屆港府管治團隊的施政失誤，猶如積薪候燎，如今終於見到火頭了。天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港走入黑暗隧道，不見盡頭。



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