德銀新賭注：反向削減科技支出　仲要想贏

將大規模重組的德意志銀行正進行一項賭注，想在削減科技支出的同時在競爭中取得進展。外國媒體報道，該行預計將在2022年將其年度科技支出從今年達到的峰值42億歐元削減至29億歐元。



該行負責技術的Frank Kuhnke表示，公司可以在減少開支的同時實現系統現代化，例如將大部分應用程序遷移到雲端。他表示，自2016年以來，德意志銀行已經將數據處理成本降低了30%以上，同時為了滿足監管要求，其計算能力每年增加了約12%。



有德銀前高管指公司信息網絡「過時且不足」，多年的擴張造成系統無法相互溝通，也無法充分跟蹤其業務。自2008年以來該行在法律和解和罰款上已花費近185億美元，過去發生的管控問題部分源於薄弱的系統。



事實上，德銀今年用於維護和現代化其系統的預算是42億歐元，這僅是摩根大通115億美元的一小部分。有意見認為，在這個階段歐洲銀行在科技的投入幾乎不可能趕上美國同行。據諮詢公司Celent稱，隨着這家德國銀行希望削減科技成本，這一差距勢將擴大。

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