澳門博監局證實查7賭場

澳門博彩監察協調局向外媒證實，上周三（10日）該局曾派員向當地7間賭場進行檢查，以確認包括周焯華(綽號洗米華)旗下太陽城集團在內的博彩中介人(俗稱疊碼仔)業務合規。



事緣內地官媒《經濟參考報》於7月8日發文批評，由周焯華所控制的太陽城網絡賭博平台已經滲透至中國多個省份，估計每年來自內地的賭注額逾萬億元人民幣，被形容為中國網絡賭博的「最大罌粟花」。



就有關報道，博監局於上周三發布新聞稿稱，該局當日已分別與澳門持牌賭博企業高層，以及博彩中介人團體代表進行了會議，並敦促其監督屬下中介人必須守法。



然而，外媒本周三(17日)引述博監局稱，該局於官媒發文翌日(9日)已與太陽城集團代表會面，會上表明會「嚴正」處理任何澳門持牌博彩中介人違反澳門法律或其所屬其他司法管轄區法律的事宜，又指任何違規都可能影響相關中介人的資格。



另外，博監局亦證實上周三派出專組，向7間賭場共25處有中介人業務的地點進行檢查，但未發現有違規情況。



報道引述澳門經濟財政司司長梁維特強調，當局一直緊密跟進，並獲相關機構承諾會按澳門法規開展業務。



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