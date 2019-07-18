香港會計師公會：會計師為打擊洗黑錢把關

香港被譽為世界最自由經濟體之一，但資金自由流通可能會造就機會，讓不法之徒通過正常商業金融交易清洗黑錢，甚至為恐怖活動融資。政府數據顯示，過去五年，本港聯合財富情報組共接報28萬份懷疑清洗黑錢等罪行的交易，轉介跟進的個案超過4萬宗，可見打擊洗黑錢的工作十分重要。



商業金融交易往往通過有限責任公司進行，會計師不僅為公司審計與處理稅務，也可能為客戶提供公司秘書、處理銀行帳戶等服務。因此，會計師在防止清洗黑錢上也擔當關鍵角色。



根據香港現行反洗黑錢法例，會計師為潛在客戶提供指定服務前，必須完成客戶盡職審查。指定服務包括一般公司秘書服務、為客戶管理款項、證券或資產、買賣地產及業務實體、管理銀行或證券戶口等。



盡職審查可謂會計師把關的第一道防線，他們必須對客戶的背景及業務性質有足夠的認知，例如查核客戶、實益擁有人的身份、了解資金用途和走向等，運用專業的懷疑態度，來判斷有否涉及不當行為，評估洗黑錢的風險。



他們有責任查核客戶是否屬於聯合國安全理事會制裁或恐怖分子，若客戶或實益擁有人是政治人物，須進行更嚴格的盡職審查。



為客戶提供服務後，會計從業員亦要持續監察客戶的活動有否異常。譬如客戶的實益擁有人有否變更，或實益擁有人或公司要員有否干犯刑事罪行，或可能與清洗黑錢有關的罪行。



另外，若會計從業員為客戶提供服務時，從檢閱客戶文件、業務交易紀錄發現不尋常或可疑交易，事務所須及時向聯合財富情報組呈報。即使終止服務後，他們亦須保留所有與客戶審查有關的文件、交易紀錄、風險評估及合規報告等紀錄五年，以便日後追查。



在香港，每家提供反洗黑錢法例所列指定服務的會計師事務所，均須安排具充分資歷的人員，擔當舉報洗黑錢行為的負責人，而全體員工亦要接受培訓以了解打擊洗黑錢相關的規定。



洗黑錢及恐怖分子融資活動可危害全球穩定，香港作為負責任的國際社會一員，應杜絕不法活動，保障本地金融體系完整。會計師是促進商業及金融交易的重要齒輪，在打擊洗黑錢發揮着關鍵的把關作用。



香港會計師公會

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