古勝：港鐵何解路路暢通？

美股較中港股市強勁真係有根有據，好似總統侵侵一面表示中美貿易談判仍有「很長的路要走」，令市場重燃貿戰憂慮；但另一方面又見美國聯儲局主席鮑威爾在G7晚宴上，重申將採取適當行動保持美國經濟增長，增加減息機會。由此可見，美國佬最識點玩投資界的彈弓遊戲，令市場氣氛唔太鬆之餘亦唔會太緊，所以咪做就美股反覆向上囉！



睇番港股冇話唔升，不過明顯係拉牛上樹格局，自上周起即市大部分波幅都係上午做出，反而午市之後悶過鬼。好似周四恒指全日高低波幅僅215點，但最大段波幅就發生在十點半前，全日成交金額就剛剛觸及6字頭見600億元，而類似走勢在過去十日時有發生，暗示港股市場上之參與者數量受外憂內患影響下急速減少，投資意欲亦隨之下降。此外，市場現炒美息回落可製造利好後市的氣氛，但想提一提大家，就算美息回落，咁想問資金為何不直接炒美股，反而要押注落前景不甚明朗的港股呢？這點值得大家深思。



板塊方面，除了早前提及今期最強的物業管理股及醫藥股外，其他能持續炒作的板塊確實少之又少，不過如果真係要從美息回落角度出發，其實長遠應有利本地地產股，一來板塊受惠本地剛性需求；二來美國減息口就算減幅有限，港息即使未必跟得太貼，但始終係減低了入市者供樓負擔，有利支撐樓市；三來港股死吓死吓，資金總要尋求出路，當然買樓係好，但始終受制港股辣招，基本上樓市難以短炒，不過地產股入場成本低之餘，勝在靈活度高，沽貨簡單得多，如果買唔起磚頭，「買住地產股先」的念頭確實不容忽視。



策略上，五大本地地產股走勢而言，以恒基地產(00012)及新世界發展(00017)最見得人，至於長實集團(01113)及信置(00083)就弱少少，本來新鴻基地產(00016)都唔差，不過近期受政治事件影響，未來負面影響會唔會發酵難以預計。



講到最值博，當然係本來唔算地產股，但近期又因而炒起、鑊氣十足的港鐵(00066)，無他，集團物業落成銷售成績理想，且未來這條水仍有大量盈利排住隊入帳，加上鐵路業務盈利能力雖然一般，但就變相增加防守力。咁試問在這個風高浪急的世代，且於市場上並無「替代品」的個股，值博率確實唔細，難怪股價關關難過關關過，相信60元關好快就破。



至於部分內地汽車股周四逆市呈強，其中吉利汽車(00175)先後被券商野村及瑞信發表報告唱好，股價反彈3%收報12.22元，而華晨中國(01114)及廣汽集團(02238)亦分別升2至4%不等，但要留意，一來汽車股前景主要受制於中美貿易戰談判進程，二來好似吉汽咁，之前都仲係被其他大行唱淡，加上又出埋盈警，預期六個月溢利按年大減40%，股價經歷一沉百踩後略作反彈唔出奇，但要來個「大逆轉」難度又係咪咁容易，又係另一回事。所以冇話唔博得，不過記得大大聲細細注，加上股價目標宜實際少少定於13.5元，一旦失守前低位11.24元就嚴守止蝕。



東方產經專欄作者 古勝



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