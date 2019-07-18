金曹：食粥食飯睇騰訊375元

最近負面新聞雖然多，不過期指在沙田新城市廣場爆發警民衝突、以及百威亞太取消原本估值760億元的新股IPO這雙重壞消息之下，低開高收出現單日轉向，最低在28,052點找到支持並作V形反彈。



事後孔明的想，本地的示威向來對恒指影響有限，只要不是搞到戒嚴或出動解放軍，通常只影響心理及本地消費，對大市影響不大。而百威亞太是低增長股，取消IPO之後，資金可能仍會留在香港，預備阿里巴巴在港IPO。熱錢充足的情況下，反而解除了騰訊控股(00700)的沽壓，不需要擔心會有大量沽盤要沽騰訊套現，用作認購阿里，這對大市反而有利。



如果推算今次熱錢帶動的恒指目標價，可使用引伸波幅、相關系數(Correlation Index)及啤打值(Beta)。現時恒指權重股的30日短線相關系數比較高的是騰訊、平保(02318)、友邦保險(01299)，均是高達0.97。如果大市要升，這三隻權重股一定要全速前進，相反若這三隻權重股上升乏力，大市也難突破29,080點的近期阻力。



至於大家熟悉的滙豐控股(00005)相關系數只是0.74、中國移動(00941)更低至0.62，大市要升難靠滙控和中移。如大戶要拉升期指殺熊證，通常每次最低消費約2,000張期指才有意思，目標價大概28,820點接近100日線，如殺3,000張期指則要到29,020點，是比較合理的攻擊範圍。



現時引伸波幅14.6，期指約28,600點，套用期權計價模式，一個星期一個標準差可拉升28,600 X 0.146 / 52平方根，即約580點或2%。即7月期指高位目標看29,180點，這符合最活躍期權CALL的部署在29,000至29,200點。最近執筆之時，騰訊的啤打值是1.6，即由現價可拉升1.6 X 2% = 3.2%，大概是375元見短線阻力。相反，如恒指今次在100日線28,670點已經升完的話，那騰訊回調跌穿350元，可能預示完結升浪。



所以7月後市食粥食飯，期指能否突破29,180點或以上的阻力，要睇騰訊能否發力衝上375元了。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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