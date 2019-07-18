林嘉麒：慎防美股高位回調風險

全球減息量寬升溫，資金流入債市餓Yield(債券收益率)明顯，此乃港股在減息預期下，未見有資金流入的其中之一原因。近日，國際貨幣基金組織(IMF)代理總裁David Lipton在七國集團(G7)集團財長及央行行長會議前夕，表示會支援各國央行推出貨幣刺激計劃以提振經濟，「鑑於全球經濟增長放緩和下行風險，央行維持寬鬆貨幣政策是合適的，不要因為擔心失去應對經濟衰退的政策空間而迴避降息」，這段話被市場解讀為，IMF對未來歐洲央行和美聯儲降息的支援。



事實上，歐洲央行行長德拉吉早前亦表示，央行將利用職權範圍內的所有工具來應對挑戰，包括減息和資產購買。當然，快將接任歐央行行長一職的拉加德亦屬鴿派，注定歐洲未來也會行貨幣寬鬆政策。儘管減息短期帶來流動性利好，或有助推動市場(暫時不包括中港股市)進一步上漲，不少機構卻抱謹慎態度，紛紛以「融漲(Melt-up)」為爭論點。



巴克萊認為，全球股市未來出現「融漲」的機會率已升至65%。「融漲」是指一輪牛市尾聲出現的加速上漲行情，投資者並未考慮基本面因素，而是擔心錯過收益而蜂擁入市推高資產價格，隨後股市往往因為利空兌現出現大幅回檔，導致市場泡沫破滅。這是傳統資產泡沫爆破的情況，我們需要關注。



另方面，今年以來股票市場持續有資金淨流出的情況未變，而美股卻繼續創新高。要留意一旦企業盈利下調，泡沫爆破機會相當大。相反，就算是歐元區多國國債收益率已跌入負收益區間，但仍見資金長期流入，反映了資金餓Yield的情況。企業債持續有資金流入，也是資產泡沫爆破的另一現象，部分分析師對此更是擔心。



另一大行摩根大通就基於上世紀九十年代聯儲局為應對經濟下行壓力，兩次推出「保險性降息」為基礎，預測全球股市短期走勢。在1995年，聯儲局降息前夕，市場給出了聯儲局12個月內降息60個基點的定價，而聯儲局在6個月內就降息75個基點。1998年隨着俄羅斯債務危機爆發，聯儲局利率三連降也出乎市場意料。



當中指出，一旦美國經濟迅速惡化，聯儲局將要繼續超低息預期。現時，非銀實體包括企業、養老基金、保險公司和主權基金等的債券持有量為32萬億美元，配置比例20.8%，股票比例43.6%，雷曼事件前為45.5%。以比例計，非銀體增持股票空間非常有限。相反，當經濟出現急速下滑的情況，估計非銀體拋售股票而對市場的衝擊力量相當大。因此，處於高位的美股面對一定回調風險。當然，美股好，港股未必好；但美股差，港股都會差。恒指近期勉強守於28,000點水平，此為關鍵，不容有失。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。