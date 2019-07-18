彭偉新：美議息前　港股維持悶局

港股整體走勢仍維持反覆，主要是市場等待美國聯儲局月底的議息結果，以及中美貿談是否能在短期內重啟會議，尤其是美國總統特朗普突然又指可再調高中國貨的關稅，令中美貿易不確定性增加。



港股短期在欠缺利好因素下，相信仍會維持反覆勢頭，繼續在50至100天線間徘徊。資金仍會追捧個別板塊，令炒股不炒市的市況持續。在整體成交額偏低下，窄幅波動的情況不會有明顯突破。



優品360(02360)截至3月底止的全年收入上升19.8%，而毛利率更進一步升1.9個百分點至33.7%。集團現時共有逾九十間零售店舖，分布全港18區人流暢旺的位置，顧客以本港居民為主，比例超過七成，故即使近日內地遊客減少，亦不會對其業績構成很大影響。



為推動業務發展，集團除打算在未來三個財年開設多間零售店外，已與第三方支付平台簽署合作協議，以優化消費者在新零售時代的購物體驗。集團於年初上市後，股價由低位1.08元升上最高4.61元，近日股價持續回調，惟仍未跌穿2元的心理關口。投資者可在2.2元水平買入，只要股價能升破20天線(現處約2.48元)，便有助扭轉近日的下跌走勢。預期股價可反彈至50天線，暫時只上望3元，若收市價跌穿2元則先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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