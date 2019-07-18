陳蓓敏：聯想數據佳　可候低吸納

雖然中美雙方同意重返談判桌，美方暫不對中國加徵新關稅，但G20峰會至今，只限本周中、美官員將有電話會談而已，仍未見更進一步發展，雙方仍在舌戰，市場等待兩地官員會面的日子。



特朗普對中國未有積極大量採購美國農產品而咆哮，人民幣偏軟於6.88水平。內地科創板出台在即，A股表現牛皮。恒指在28,500點水平徘徊，成交淡靜非常。



本港近期民間示威行動頻頻，由傳統佔領區殺入至民間各區，零售業更添雪上加霜。實體零售店將見淘汰，該板塊未來表現宜觀望。



早前國際調查公司IDC公布，年內第二季個人電腦出貨量按年升4.7%，約近6,500萬台，較預期為佳。聯想集團(00992)市佔率排名第一，惠普(HP)為第二名，隨後為戴爾。在出貨量上，聯想佔約25%，出貨達逾1,600萬台，按年增長18.2%，主因獲得一些大型商業訂單帶動。未來內地5G物聯網帶來終端設備的營銷機會，5G手提電腦產品為聯想締造商機，建議候低吸納，目標價7.18元，止蝕位6.04元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082)



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