楊俊文：香港經濟恐有排衰

內地公布最新經濟增長數據，上半年GDP增長6.3%，較預期為佳。需要注意，今年首四個月全球仍沉醉在中美貿戰會完美解決的美夢當中。直到5月初特朗普突然發難，向兩千億美元中國商品加徵關稅，威脅要向餘下中國商品加徵關稅等，令全球局勢急轉直下。所以，下半年中國GDP增長幾乎可以肯定沒有可能維持在上半年的6.3%，可能會降至較貼近6%水平。



細看GDP的組成部分，佔比六成的消費增幅超過8%，是主要增長動力。另外，固定投資和進出口都轉差，始終由2008年金融風暴後實施量寬以來，大型基建要搞的都搞得七七八八，而進出口在貿戰背景下，表現只會愈來愈差。



反觀香港消費數字，在政治事件持續下，出現十多年最大跌幅；貨櫃吞吐雙位數下跌，更被越南超越。GDP增長有可能在今、明兩年由升轉跌，整體情況似乎比2003年沙士及2008年金融風暴更差。以現時整體趨勢來看，香港經濟和前景恐有排衰。



樓價在減息和供不應求下，應該仍有幾年低幅度上升。在人口老化和生育率低的情況下，就算計及每年四萬多個單程證，整體人口會在約2029年前後開始持續下跌，屆時香港經濟將難以翻身，甚至淪為二、三線城市。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)



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