溫灼培：風險溢價支撐黃金走勢

金價於1,400美元之上實際是包含了不少風險溢價，包括英國脫歐及伊朗戰爭等風險。英鎊是全球主要貨幣之一，從現今情況觀察英國硬脫歐風險相當高，一旦硬脫歐，其衝擊之大，料有機會導致英鎊匯價大跌。當市場不信任全球主要貨幣英鎊，便惟有相信黃金。另外，伊朗與美國間的關係不斷轉差，倘伊朗一旦出現戰亂，中東油輪要駛出霍爾木茲海峽將有困難，料這可助推高油價以至金價。



風險溢價支撐金價，但基礎因素並不利金價。中國及印度為全球最大黃金需求國，兩國約佔全球總黃金需求量約一半。中國第二季GDP增長只有6.2%，是二十七年來最差；而印度政府宣布增加黃金入口關稅，由10%加至12.5%，料上述因素會削弱中國與印度消費者的購金能力。



假使不是加上風險溢價，可能金價要跌至1,350美元才找到支持；但加上風險溢價，料金價於1,380美元可找到龐大支持。一旦英國硬脫歐或中東戰亂，不排除金價有機突破1,450美元阻力。但現階段由於英國尚未脫歐，伊朗亦未見戰亂，料金價會繼續於1,400美元水平徘徊，等待因素變化。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培



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