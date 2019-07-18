美股收市：傳中美談判「停滯」　道指挫115點

投資者關注美國企業最新業績之際，有傳中美貿易談判處於停滯，消息拖累美股三大指數收市下挫。道指以近全日最低位收市，報27,219點，跌115點或0.42%；標指收報2,984點，跌19點或0.65%，失守三千大關；納指收報8,185點，跌37點或0.46%。



個股方面，美國銀行第2季純利按年增長10%勝預期，股價收漲0.69%。歐盟對網購巨人亞馬遜展開反壟斷調查，股價收跌0.89%。



外媒引述消息人士指，美國特朗普政府正研究如何達成協議，以允許一些美國公司向華為銷售產品，因此中美談判陷入「停滯狀態」。自上月以來，中美貿易代表均未有進行任何面對面的接觸。



後市方面，花旗發表報告指出，儘管美股屢創歷史新高，但目前仍未見到有熊市迹象。根據該行編制的熊市指標，共有18個項目，但直至目前為止，僅4個發出「快速沽售」警號，相比2000年的17.5個，以及2007年的13個，可謂遠遠未達熊市即將來臨的要求。



另外，有報道指出，美股有更重要的「里程碑」必須關注，就是標指只要再升4%左右，今次「牛市」累積升幅就會高出2007年「牛市頂」的100%，類似情況歷史上只發生過3次，分別是1950年代、1980年代，以及1990年代。



歷史顯示，1956年2月8日美股牛市見頂，較對上一次1948年6月15日牛市頂高出191.6%；1987年8月25日牛市見頂，較對上一次1980年11月28日牛市頂高出139.7%；最近一次是2000年3月24日牛市見頂，較對上一次1990年7月16日牛市頂高出315.1%。



根據上述往績，好消息是沒有一次的升幅是止於100%。換言之，若標指成功再升4%，或預示着仍有向上空間。由於目前美股估值是僅次於2000年，為史上第二貴，因此，若以當年歷史來看，或預示着今次牛市遠未完結。因為1996年11月，標指已較1990年的牛市頂累升100%，當時的聯儲局主席格林潘斯更形容股市「非理性亢奮」，結果牛市癲到2000年！



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