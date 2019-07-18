【市況不濟】今年內7證券行結業　平均每月執一間

在中美貿易戰及香港社會動盪不安雙重夾擊下，香港證券行經營環境愈來愈嚴峻！東網統計顯示，截至本周三(18日)止，今年已有7家證券行自願停業，已超過去年全年總數，僅6月及7月已有三家證券行自願停業，亦相等於平均每個月有一家證券行結業。



香港交易所(00388)資料顯示，年初至今有12家證券行自願「停止」或「暫停」營業，當中7家為自願「停止」營業、五家為自願「暫停」營業，另外有一家不再是交易所參與者。去年全年只有11家，包括6家自願「停止」營業及5家自願「暫停」營業。



年初至今7家自願停業的證券行，主要是中小型證券行，部分有銀行或資產管理背景。根據香港證監會持牌人的公眾紀錄冊，有五家已終止該會受規管的活動業務，其中一家的牌照更已被證監會暫時吊銷。該7家證券行成立的時間不算很長，大部分的證券交易牌(俗稱一號牌)都是在2010年或以後生效。



●互聯互通影響生意

市場人士指出，證券行「暫停」營業有很多原因，不少涉及技術問題，例如負責人員(RO)人數不足、資本不夠進行交收或其他營運條件未達標，故需要「暫停」業務。待條件符合後，可以向港交所申請再恢復交易，又或在增資、賣盤後再恢復營業。不過，若券商「停止」營業，一般不會再重啟業務。當證券行放棄或沽出交易權時，便不再是交易所參與者，只可以做「駁腳經紀」。



他們又指，多家券商自願停業，各有不同原因，但整體而言反映證券行生意難做，要維持一家證券行成本不輕。「自從中華通(互聯互通)推出後，小型經紀行更沒有生存空間，孖展業務又不夠資金去做，不如結業！」



●企業客擬轉新加坡

證券商協會主席陳柏楠表示，對不少證券行淡出業務不感意外。現時中小型券商經營環境是非常惡劣，而且在兩大負面因素下更加惡化，包括中美貿易戰太過反覆，令很多受影響的企業「捱不住」，券商很多客戶都是企業，自然受影響。其次是近期香港的示威活動，增添不明朗因素，令投資者考慮應否將資金「泊」在香港還是新加坡。



「雖然現時港匯沒有大跌，但很多客戶已經部署，將在銀行的資產隨時轉到其他貨幣或匯出香港，這類客戶在六、七月明顯增加，尤其是私人銀行。港匯現未有異動，因他們暫時仍未按掣（匯出資產）。」



●北水大減 中資呻苦

立法會議員張華峰表示，市場不穩定已影響投資者信心，加上整體經濟萎縮，港股成交淡靜，預期結業的經紀行會愈來愈多。



耀才證券行政總裁許繹彬表示，證券行停業數目增加，主要是因為中美貿易戰的後遺症浮現，而且比預期嚴重。「中美貿易問題由去年第二季開始，以為今年會解決，點知揮之不去，現時股市反彈只是橫行，成交又不足，股民信心薄弱，投資意欲好低，新股市場又一潭死水，不能刺激開拓新客戶，故有券商因經營環境不理想而停業。」



他又說：「中資證券行早幾年來港大展拳腳，他們主要靠北水，但在外匯管制下，資金難以外流，導致經營困難，加上部分券商可能只做私人大客，市好當然無問題，若市況轉差，生意額會嚴重下跌。」不過，他強調，該行在經濟不佳情況下，仍有生存空間，形容「啲客去開酒樓，都會轉食茶餐廳！」



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