【市前重點睇】美股續回吐　金價上衝

●美匯指數企97樓上；圓匯報107.9；歐元兌美元報1.122；英鎊續弱，報1.243。港匯報7.8144。離岸人民幣在6.87水平。金價一度升至1,431美元，紐油、布油續跌逾1%。道指期貨跌54點。



●美國特朗普政府傳正研究如何達成協議，以允許一些美國公司向華為銷售產品，因此中美談判陷入「停滯狀態」。

-美國商務部長羅斯指，中美貿易官員電話交談的結果將決定雙方是否面對面會談；有關特朗普因人口普查事件，考慮將他免職的消息是謠言。



●道指收報27,219點，跌115點或0.42%；標指收報2,984點，跌19點或0.65%，失守三千大關；納指收報8,185點，跌37點或0.46%。https://bit.ly/2XPSdf2



●Netflix第2季全球付費用戶淨增約270萬個，遠少於市場預期的530萬個，亦低於其原估計的500萬個。公司股價於盤後交易時段急跌11.93%，報319.2美元。



●港股ADR指數收報28,377點，跌215點。



●即月恒生指數夜期收報28,471點，跌145點，低水122點，成交21,691張。



●紐約期油收報每桶56.78美元，跌0.84美元或1.46%；布蘭特期油收報每桶63.66美元，跌0.69美元或1.07%。



●紐約期金收報每安士1,423.9美元，升12.1美元或0.9%，創逾6年新高。



●聯儲局發表稱為褐皮書的地區經濟報告指，預計美國經濟繼續溫和增長，整體前景積極，但普遍仍擔憂貿易不確定性帶來的負面影響。https://bit.ly/2Yh5YTy



●英國富時100指數收報7,535點，跌41點或0.55%；法國CAC指數收報5,571點，跌42點或0.76%；德國DAX指數收報12,341點，跌89點或0.72%。https://bit.ly/2JSfl2u



●美國10年期國債孳息率下跌5.75點子，報2.0451厘。



●有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金Bridgewater創辦人達利奧表示，全球主要央行的貨幣政策愈來愈進取，將導致貨幣貶值，投資市場即將經歷範式轉移(paradigm shift)，黃金會是最佳的投資。



●美國銀行、摩根大通等美國五大銀行單季盈利創紀錄，首次突破300億

美元。隨着利率超降，高層們調低了貸款業務的業績前景。



●市傳日本已經決定拒絕南韓就日本近期的出口限制措施舉行會談的要求。



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