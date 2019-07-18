港股入市時機到？中國頂尖基金經理已加倉　下半年佢咁睇...

美國聯儲局料將展開近十年以來的首次減息，中國基金經理前海開源基金聯席投資總監曲揚接受外電訪問表示，港股的入市位已到。



曲揚指，去年第4季至今年上半年，A股的投資機會優於港股，但下半年形勢可能反轉，因為聯儲局若落實在7月底減息，流動性寬鬆將更有利港股，加上港股現估值屬歷史偏低水平，部分行業盈利或在今年見底回升，基本因素改善預計將在下半年加快，均有利港股未來表現。他因此認為下半年港股會較A股有較大機會有好表現，並看好受中國內需驅動的板塊。



中長期而言，曲陽看好科技驅動主題，包括手機產業鏈、半導體和軟件板塊等。他說，許多與5G相關的科技產品和服務受限於未完善的基礎設施，業績上還很難反映。從科技公司增長周期看，現在是較平淡時期。



根據該基金第2季報告，曲揚管理的滬港深優勢精選靈活配置基金，透過港股通投資的港股佔資產淨值的比例由第1季末的12.68%升至了32.1%，為該基金近兩年來最高港股持倉。獲其青睞的港股板塊包括博彩和科技股等。以基金淨值佔比計算，前十大持股名單新增騰訊(00700)等，同時增持金山軟件(03888)。



據彭博數據，滬港深優勢精選靈活配置基金今年以來跑贏98%同行，另一隻由曲揚管理的中國稀缺資產靈活配置基金以投資A股為主，回報優於99%同業。截至第2季末，他所管理的20多隻基金資產總規模達66.51億元人民幣。



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