日本出口連跌7個月 6月對亞洲出口跌8.2%
2019年07月18日 07:56
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(美聯社圖片)
日本財務省公布，6月份商品出口按年跌6.7%，為連續7個月回落，差過市場預期跌5.4%，前值跌7.8%。
在6月，日本對美國出口按年增長4.8%；對歐盟出口跌6.7%；對亞洲出口下降8.2%；對中國出口按年跌10.1%。
同期，日本商品進口按年跌5.2%，預期跌0.2%，前值跌1.5%。
日本6月未季調商品貿易順差5,895億日圓，預期順差4,035億日圓，前值逆差9,683億日圓。另6月季調後商品貿易逆差143.99億日圓，預期逆差1,532億日圓，前值逆差6,091億日圓。
分析指，市場有多項因素不利日本經濟，包括中美貿易戰持續，為市場帶來不明朗；日本與美國正進行貿易談判，若美國向日本汽車徵收關稅，可能會撼動日本汽車業；而日本對南韓的出口限制，亦會對貿易前景構成額外風險。
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