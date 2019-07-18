周四(18日)有多家公司申請停牌，全部未悉原因。



旭光高新材料(00067)、亞洲果業(00073)、南海石油(00076)、金榜集團(00172)、星美控股(00198)、瀛晟科學(00209)、銘源醫療(00233)、瑞金礦業(00246)、區塊鏈集團(00364)、領航醫藥生物科技(00399)、天下圖控股(00402)、新昌集團控股(00404)、錦州銀行(00416)、天然乳品(00462)、CWT INT'L(00521)、御泰中彩控股(00555)、華瀚健康(00587)、中國高精密(00591)、中國鼎益豐(00612)、永保林業(00723)、中民築友智造科技(00726)、中國電力清潔能源(00735)、興業太陽能(00750)、昌興國際(00803)、明發集團(00846)、投融長富(00850)、高雅光學(00907)、國能國際資產(00918)、蓮和醫療(00928)、桑德國際(00967)、康宏環球(01019)、麥達斯控股(01021)、華多利集團(01139)、星辰通信(01155)、

太平洋恩利(01174)、航標控股(01190)、奇峰國際(01228)、國農控股(01236)、匯銀智慧社區(01280)、允升國際(01315)、格菱控股(01318)、諾奇(01353)、中滔環保(01363)、五洲國際(01369)、和美醫療(01509)、慕容控股(01575)、天合化工(01619)、內蒙古能建(01649)、海天能源(01659)、博士蛙國際(01698)、金侖控股(01783)、匯源果汁(01886)、瑞年國際(02010)、一化控股(02121)、金盾控股(02123)、海藍控股(02278)、龍潤茶(02898)、DBA電訊(03335)、康健國際醫療(03886)、BOJZ 17USDPREF(04615)、輝山乳業(06863)、百田石油(08011)、中國幸福投資(08116)、中油港燃(08132)、華普智通(08165)、萬亞企業控股(08173)、中國糖果(08182)、康佰控股(08190)、北斗嘉藥業(08197)、大賀傳媒(08243)、金利通(08256)、浙江展望(08273)、長城微光(08286)、ZIONCOM(08287)、中國有色金屬(08306)及艾碩控股(08341)等。



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