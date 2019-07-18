南韓央行意外減息0.25厘　降今年GDP增長預測

南韓央行下調基準利率25個基點至1.5厘，為2016年以來首次減息。



據彭博調查，有10位經濟學家預測南韓央行會減息，另15位經濟學家預期央行會維持利率在1.75厘不變。故南韓央行是次減息是超出市場預期。



南韓央行預計經濟增速放緩，2019年GDP增長將低於4月的預期，料降至2%，通脹估計會於明年起回升至1%之上。央行指，將維持寬鬆政策，並密切關注日本的出口限制措施。



分析指，南韓央行在去年11月才加息，是次意外地減息，相信是要刺激遇冷的經濟，估計有機會帶動近年表現弱軟的韓股好轉。而該國正與日本打貿易戰，減息亦有望支持疲弱的出口表現。另隨着市場預期聯儲局將於本月底減息，或促使南韓央行繼續推出寬鬆政策。



減息消息公布後，韓圜應聲下挫，兌每美元一度低見1,184.24。南韓首爾綜合指數曾由跌轉升，惟升幅不足1點至2,073點，最新跌10點，報2,062點。



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