【即市分析】石油股仲有排跌？

東方產經專欄作者股博士：港股近期缺乏方向又欠成交，滬綜指失守三千關後腳仔軟，而美股就一飛沖天，咁究竟外國係咪咁差？港股仲博唔博得過？與經濟息息相關的石油股又值唔值得押注呢？



講真，石油股早前因美伊關係轉趨緊張而急升，不過美國國務卿蓬佩奧突然表示，願與伊朗討論導彈計劃，並觸發油價大幅波動，紐約期油即時失守60美元，昨日(周三)一度低見57.4美元，拖累在港上市的「三桶油」全線回落，真係慘不忍睹。(油氣能源板塊追蹤：https://bit.ly/2BISpOd )



從基本面睇，中美貿易戰對環球經濟增長起負面影響已成事實，最新就有國際貨幣基金組織(IMF)稱，因全球貿易緊張局勢影響外部需求，故將今年新加坡經濟增速預測放緩至2%，連埋早前世界銀行發表全球經濟展望報告，將今年全球經濟增長預測下調0.3個百分點至2.6%，明年預測則略為回升至2.7%。由此可見，全球經濟增長真係好極有限。



事實上，油價自6月中近50美元水平反彈，但升到上早前高見60.9美元即遇阻回落，短期若未能破位而上，更有機會與6月尾近60美元水平營造雙頂回落之勢，走勢唔算太樂觀。



再睇埋中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)及中國石油化工(00386)三者走勢其實類同，自6月中的反彈浪已無聲消逝，如今反而要觀察後市能否守穩前底部支持(三者前低位分別為4.088元、11.92元及5.01元)，一旦破位而下，建議全面執行止蝕。板塊弱勢未改，撈貨自然是可免則免。

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