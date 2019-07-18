【高盛推介】港股連跌2日　慎選恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股續跌，有報道引述消息指，美方官員仍未對中國電訊設備商華為解除限制的程度達成共識，中美貿易談判因此停滯。



恒指昨日(17日)終止五連升，收市跌26點；今早跌幅略擴大，仍跌逾百點，於28,400點徘徊。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日再度資金轉向部署牛證及沽出熊證。當中牛證錄得540萬港元資金流入，而熊證則錄得約420萬元資金流出。此外，近日市場的貼價牛熊證受市場關注。



投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意恒指牛(50985)，收回價與現價有約250點差距。以及可留意近日受市場關注，收回價與現價有約350點差距的恒指牛(50340)。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，換股比率10,000，槓桿比率83.7倍，貼價、相同收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(50340)收回價28,068點，行使價27,968點，換股比率10,000，槓桿比率66.2倍，市場熱門產品之一、相同收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，現階段可留意貼價的恒指熊(51132)，收回價與現價有約200點差距。



恒指熊(51132)收回價28,638點，行使價28,738點，換股比率10,000，槓桿比率81.3倍，貼價、相近收回價熊證中槓桿最高。



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