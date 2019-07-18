港股格局：許繹彬指悶市下可關注盈喜股

港股無力彈升。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股經歷五窮六絕，期望實現七翻身之際，大市又被百威亞太「臨門撻Q」而繼續陷入苦戰，成交更萎縮至苦不堪言，恒指或隨時失守二萬八關口。



中美貿易戰的負作用逐步浮現，內地次季GDP增幅跌至27年低位，本港七、八月份零售銷售額料錄雙位數下挫，大市欠缺利好消息刺激，成交額徘徊六、七百億元，月內難有作為。另一邊廂，美股則熱火朝天，總統特朗普又再意氣風發，表示習特關係大不如前，更隨時準備對華徵收關稅，向已經弱不禁風的中港股市「再踩多一腳」，「七翻身」看來機會渺茫。



近期香港社會正多事之秋，拖累本港經濟下滑，觸發資金外流危機。零售商怨聲載道，盈警潮開始湧現，大型珠寶店、時裝連鎖店以至化妝店率先發出警號，稍後消費市場料更趨惡化；百威上市泡湯又進一步打擊投資者信心，即使拆息水平逐步回落也無補於事，相信投資者現階段沽多於買，繼續保持審慎觀望的態度；選股亦繼續選擇高息避險股。



美聯儲月底減息機會仍是未知數，經濟零售數據與美企業績的向好恐削弱減息理據，故不宜對此抱太大憧憬。與此同時，內地科創板開市在即，或分薄北水南下，縮減港股成交規模。未來視乎阿里巴巴何時來股上市，會否如傳聞說集資縮水、拆細股份呢？但若因應市況從善如流，向投資者示好絕對是好消息。阿里此役牽繫著重振市場信心的重要意義，可望為港股帶來生機。下旬港股將邁入業績期，悶市中可關注盈喜股。短期內依然建議秉持「炒股不炒市」的原則，策略上不宜太過進取，待政事回穩後再做調整。



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